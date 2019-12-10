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"Нормандский саммит": в парламенте Эстонии считают, что РФ будет продолжать агрессию против Украины

"Нормандский саммит": в парламенте Эстонии считают, что РФ будет продолжать агрессию против Украины
18:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В парламенте Эстонии не увидели принципиальных изменений после проведения "нормандского самимита".

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что переговоры "нормандской четверки", прошедших в Париже 9 декабря, не привели никаких принципиальных изменений в войне на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Парижская встреча не принесла никаких принципиальных изменений. Россия недвусмысленно дала понять, что она продолжит агрессивную политику и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соглашения об обмене пленными и прекращении огня я считаю техническими шагами, абсолютным минимумом, которого можно достичь на таких встречах", - сказал Михкельсон.

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"Со стороны России никаких принципиальных изменений не было. Со стороны Украины на президента Зеленского оказывалось очень большое давление, но проведенные им самим "красные линии" Зеленский не перешел, заявив, что ни Крым, ни Восточная Украина не могут быть предметом компромисса", - добавил политик.

По его мнению, максимум, на что можно рассчитывать, это не прекращение конфликта, а его заморозка.

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"Многим украинцам может показаться, что лучше всего на данном этапе - замороженная фаза конфликта. Возможно, главные цели Зеленского - обмен пленными и достижения реального прекращения огня. Но предыдущие пять лет показали, что все предыдущие соглашения нарушались [силами], что оккупируют [часть] Донецкой и Луганской областей", - отметил Михкельсон.

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Эстония, Нормандский формат, Марко Михкельсон.
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