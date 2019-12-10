Экс-глава МИД о встрече Зеленского и Путина: Президент должен снять розовые очки

Новости Украины:Огрызко говорит, что президент Зеленский после первой встречи с Путиным должен понять, что легких решений не будет.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (2007-2009 гг.) заявил, что после встречи в "нормандском формате" украинская власть должна переосмыслить тактику и стратегию работы с Россией.

"Наша власть, наш нынешний президент должен снять розовые очки и после первой встречи с Путиным понять, что легких решений не будет, потому что президент РФ не собирается уступать ни на миллиметр от своей позиции. Мне кажется, это важный момент для того, чтобы переосмыслить тактику и стратегию работы в российском направлении", - сказал Огрызко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, власти необходимо отказаться от ложных представлений о том, что подобные вопросы можно решить наскоком, и разработать такую технологию взаимодействия с РФ, которая будет отвечать национальным интересам Украины.

"Вчерашние (9 декабря - Ред.) переговоры подтвердили, что в Украине есть мощное гражданское общество, которое: "а" - умеет реагировать на ситуацию, которая возникает во власти, "б" - умеет быстро предлагать необходимые решения, "в" - умеет громко говорить о своих правах. Второй большой плюс заключается в том, что власть, как мы видим, слышит то, что говорит общество, и учитывает это в своей практической деятельности", - добавил экс-министр, указав на то, что в Украине развивается "нормальное гражданское демократическое общество".

В то же время Огрызко подчеркнул, что предварительные заявления о разблокировке газовой ситуации, потенциально, могут очень дорого стоить Украине.

"Переход и возвращение к прямым поставкам - это очередная угроза попасть в ловушку российского "Газпрома", который является инструментом внешней политики. Это очень опасно. Поэтому я на месте нашего правительства, очень серьезно просчитал бы все возможности, как этого избежать", - отметил экс-глава МИД Украины.