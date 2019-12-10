Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
Последние ледники в Тихом океане скоро растают

Экс-глава МИД о встрече Зеленского и Путина: Президент должен снять розовые очки

Экс-глава МИД о встрече Зеленского и Путина: Президент должен снять розовые очки
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Огрызко говорит, что президент Зеленский после первой встречи с Путиным должен понять, что легких решений не будет.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (2007-2009 гг.) заявил, что после встречи в "нормандском формате" украинская власть должна переосмыслить тактику и стратегию работы с Россией.

"Наша власть, наш нынешний президент должен снять розовые очки и после первой встречи с Путиным понять, что легких решений не будет, потому что президент РФ не собирается уступать ни на миллиметр от своей позиции. Мне кажется, это важный момент для того, чтобы переосмыслить тактику и стратегию работы в российском направлении", - сказал Огрызко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, власти необходимо отказаться от ложных представлений о том, что подобные вопросы можно решить наскоком, и разработать такую технологию взаимодействия с РФ, которая будет отвечать национальным интересам Украины.

"Нормандский саммит": глава МИД времен Януковича рассказал о главном достижении

"Вчерашние (9 декабря - Ред.) переговоры подтвердили, что в Украине есть мощное гражданское общество, которое: "а" - умеет реагировать на ситуацию, которая возникает во власти, "б" - умеет быстро предлагать необходимые решения, "в" - умеет громко говорить о своих правах. Второй большой плюс заключается в том, что власть, как мы видим, слышит то, что говорит общество, и учитывает это в своей практической деятельности", - добавил экс-министр, указав на то, что в Украине развивается "нормальное гражданское демократическое общество".

В то же время Огрызко подчеркнул, что предварительные заявления о разблокировке газовой ситуации, потенциально, могут очень дорого стоить Украине.

"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"

"Переход и возвращение к прямым поставкам - это очередная угроза попасть в ловушку российского "Газпрома", который является инструментом внешней политики. Это очень опасно. Поэтому я на месте нашего правительства, очень серьезно просчитал бы все возможности, как этого избежать", - отметил экс-глава МИД Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Владимир Огрызко, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
&quot;Матрица 4&quot;: каст фильма пополнился новым актером
"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь