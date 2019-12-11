Закрытое заседание ЕС: Венгрия допустила утечку информации

Новости мира:Во время заседания Совета Евросоюза представитель от Венгрии Золтан Ковач вел ироническую твиттер-трансляцию.

Заседание Совета Евросоюза 10 декабря, посвященное нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter высказываний, которые представители Финляндии назвали "антисемитскими".

Об этом сообщает DW.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач еще в начале заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Финский министр европейских дел Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания – это серьезно. Финляндия в настоящее время возглавляет Совет ЕС.

Парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и изгонять с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на местных выборах партии "Фидеш", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, отмечает AFP.

Напомним, тысячи венгров протестовали в Будапеште в понедельник против плана правительства взять под контроль театры, заявляя, что это ограничит художественную свободу в стране.