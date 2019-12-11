Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

Закрытое заседание ЕС: Венгрия допустила утечку информации

Закрытое заседание ЕС: Венгрия допустила утечку информации
09:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во время заседания Совета Евросоюза представитель от Венгрии Золтан Ковач вел ироническую твиттер-трансляцию.

Заседание Совета Евросоюза 10 декабря, посвященное нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter высказываний, которые представители Финляндии назвали "антисемитскими".

Об этом сообщает DW.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач еще в начале заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Совет Европы призвал Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Финский министр европейских дел Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания – это серьезно. Финляндия в настоящее время возглавляет Совет ЕС.

Парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и изгонять с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.

Европарламент призвал всех членов ЕС ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на местных выборах партии "Фидеш", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, отмечает AFP.

Напомним, тысячи венгров протестовали в Будапеште в понедельник против плана правительства взять под контроль театры, заявляя, что это ограничит художественную свободу в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Евросоюз, Совет Европы, Золтан Ковач, Утечка информации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь