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В России отреагировали на планы Праги установить памятник "власовцам"

В России отреагировали на планы Праги установить памятник "власовцам"
13:14 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:В Праге хотят установить памятник "власовцам", которые помогли освободить город в конце Второй мировой войны.

Пражский район Ржепорые одобрил план своего старосты по установке памятника солдатам армии генерала Андрея Власова – шаг, который возмутил Россию. Об этом сообщает AP.

План, утвержденный во вторник, призван почтить память солдат, которые помогли освободить Прагу в конце Второй мировой войны.

Роль Русской освободительной армии Власова противоречива. Сформированная из бывших советских солдат, она воевала против Красной Армии вместе с нацистскими войсками.

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В начале мая 1945 года армия Власова пришла на помощь чешскому восстанию против нацистского правления до прихода советских войск и помогла спасти город от разрушения. Погибло около 300 человек. Власов был казнен советской властью после войны.

Проект памятника, который должен был быть завершен в мае, пока не завершен, но может предусматривать пояснительный текст о роли Власова в истории.

Посольство России в Праге выразило протест в связи с инициативой старосты пражского района Павла Новотного, который недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину, объяснив ему, что у Москвы нет права голоса в этом вопросе.

Напомним, власти Чехии возмутились словами российского министра культуры Владимира Мединского о памятнике маршалу Коневу.

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Россия, Памятник, Чехия, Прага, Андрей Власов.
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