В Северной Македонии хотят вступить в ЕС отдельно от Албании

Новости мира:Северная Македония настаивает на переговорах о вступлении в ЕС отдельно от Албании.

Северная Македония решила идти в ЕС отдельно от Албании.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Никола Димитров, передает Euronews.

Так он напомнил, что на саммит стран Евросоюза, прошедшем в октябре, не удалось согласовать старт диалога о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Среди противников переговоров оказались Франция, Дания и Нидерланды.

По убеждению главы МИД, хорошей новостью будет достижение членства хотя бы одной страной в регионе. Тем не менее, Димитров подчеркнул, что Северная Македония и Албания остаются добрыми соседями.

"Если не получается действовать в тандеме, то, наверное, лучше нам попробовать силы самостоятельно ", - сказал министр.

Италия и Германия выступали за старт переговоров, но были категорически против разделения заявок.

"У нас просто нет другой альтернативы. Так или иначе, мы попадем в ЕС, я в этом уверен. Но этот путь был бы легче, если бы у нас были друзья в Еврокомиссии, а также необходимые инструменты влияния", - отметил министр.

В мае 2020 состоится саммит ЕС-Западные Балканы, во время которых, как ожидается, вопрос открытия переговоров будет рассмотрен еще раз. Отмечается, что Франция продолжает настаивать на срочной реформе модели вступления в ЕС.