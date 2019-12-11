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В Северной Македонии хотят вступить в ЕС отдельно от Албании

В Северной Македонии хотят вступить в ЕС отдельно от Албании
15:31 Сегодня Телеграф

Новости мира:Северная Македония настаивает на переговорах о вступлении в ЕС отдельно от Албании.

Северная Македония решила идти в ЕС отдельно от Албании. 

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Никола Димитров, передает Euronews. 

Так он напомнил, что на саммит стран Евросоюза, прошедшем в октябре, не удалось согласовать старт диалога о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Среди противников переговоров оказались Франция, Дания и Нидерланды.  

По убеждению главы МИД, хорошей новостью будет достижение членства хотя бы одной страной в регионе. Тем не менее, Димитров подчеркнул, что Северная Македония и Албания остаются добрыми соседями. 

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"Если не получается действовать в тандеме, то, наверное, лучше нам попробовать силы самостоятельно ", - сказал министр.

Италия и Германия выступали за старт переговоров, но были категорически против разделения заявок. 

"У нас просто нет другой альтернативы. Так или иначе, мы попадем в ЕС, я в этом уверен. Но этот путь был бы легче, если бы у нас были друзья в Еврокомиссии, а также необходимые инструменты влияния", - отметил министр.

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В мае 2020 состоится саммит ЕС-Западные Балканы, во время которых, как ожидается, вопрос открытия переговоров будет рассмотрен еще раз. Отмечается, что Франция продолжает настаивать на срочной реформе модели вступления в ЕС. 

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ЕС, Албания, Никола Димитров, Северная Македония.
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