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Литва призывает Запад не обманывать себя и не доверять России

Литва призывает Запад не обманывать себя и не доверять России
17:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Гитанас Науседа говорит, что страны Запада должны вынести урок из прошлых событий.

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Запад должен извлечь уроки из событий в Грузии и Украине, а не обманывать себя поверхностными разговорами о России.

Об этом 11 декабря на конференции, организованной Центром восточноевропейских исследований в великокняжеском дворце, посвященной обсуждению внешней политики Литвы, сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что инвестиции в оборону - это не прихоть, а "экзистенциальная необходимость".

"Она возникает в окружении, где Россия не только модернизирует свои вооруженные силы, но и не отказывается от агрессивной риторики, от враждебных действий. У нашей страны нет выбора, она должна серьезно подходить к вопросу своей безопасности", - сказал Науседа.

Президент Литвы: Основные угрозы для НАТО исходят от России

Он напомнил, что Литва уже сейчас выполняет обязательства и выделяет на оборону 2% ВВП. Он сказал, что надеется, что к 2030 году это будут 2,5% ВВП. И обманывать себя поверхностными разговорами о России нельзя.

"Мы не должны обманывать себя поверхностными разговорами о нашем большом соседе. К сожалению, я слышу много таких разговоров. Западный мир должен извлечь урок как в случае с Грузией, так и в случае с Украиной. Россия в последнее время стала даже оспаривать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году. (...) Все прежние попытки посмотреть в глаза российскому руководству и заниматься самообманом не принесли желаемого результата", - сказал президент Литвы.

По его словам, Россия повернулась спиной к демократии и правам человека и "остается долгосрочным вызовом для безопасности Литвы и всего евроатлантического пространства".

В Литве заявляют о необходимости сохранить санкции против РФ

"Мы не заставим Россию сделать то, чего она не хочет. Но мы можем и должны следовать принятым решениям - не узаконивать нелегальные действия России, требовать от нее ответственности и защищать основы нашего существования", - сказал Науседа.

"Стабилизация и нормализация отношений не может производиться за счет общих ценностей. Санкции должны сохраняться, пока Россия коренным образом не изменит свое поведение", - заявил президент Литвы.

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Россия, Литва, Запад, Гитанас Науседа.
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