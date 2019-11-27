В Литве заявляют о необходимости сохранить санкции против РФ

Новости Украины:Литва поддерживает Украину в том, что санкции против России не должны быть отменены.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что необходимо и дальше сохранять санкции против Российской Федерации со стороны стран Европейского союза. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Так Гитанас Науседа сказал, что полностью солидарен с украинским коллегой в вопросе санкций против РФ. Евросоюз однозначно должен их сохранить.

Он так же выразил надежду, что в ближайшее время будут сделаны необходимые шаги для решение конфликта на Донбассе. Науседа подчеркнул, что они должны быть приемлемы для обеих сторон.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику, сообщает пресс-служба президента.

Кроме этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывает Западный мир пересмотреть свою "имперскую политику" и снять с России все санкции.