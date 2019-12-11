"Северный поток 2": Германия недовольна намерениями США

Новости мира:Берлин категорически против санкций США против "Северного потока 2".

В Берлине продолжают выступать против американских санкций, направленных против компаний, задействованных в строительстве газопровода Nord Stream 2.

Об этом в среду на брифинге в Берлине заявила пресс-секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"Наше принципиальное отношение к экстерриториальным санкциям известно: мы их отвергаем", - заявила Барон.

При этом она призвала дождаться окончательных выводов и решений, поскольку сейчас, по ее словам, решение еще не принято.

Берлин, сказала пресс-секретарь, внимательно следит за ситуацией в США и за дебатами, которые ведутся по этому поводу в парламенте.

Как сообщалось, американский Конгресс поддержал для вынесения на окончательное рассмотрение проект оборонного бюджета США на 2020 год, в котором предлагается введение санкций в отношении лиц и компаний, связанных с прокладкой газпромовских трубопроводов в обход Украины. Официальный Берлин с самого начала, когда в США только начали говорить о возможности введения санкций, выступил резко против, заявив, что не воспринимает идею "экс-территориальных санкций".