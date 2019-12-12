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Четверг, 12.12.2019
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В Анталии из-за сильного дождя и ветра объявили наивысший уровень опасности

В Анталии из-за сильного дождя и ветра объявили наивысший уровень опасности
10:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Метеорологи сообщают, что за сутки в регионе выпадет рекордное количество осадков.

В провинции Анталия из-за сильных дождей и ветра объявили "красный, наивысший уровень опасности.

Об этом сообщает Главное управление метеорологии Турции.

"Ожидается, что за сутки в Анталии, Кемере, Серику, Кумлуджи, Финике выпадет рекордное для этих регионов количество осадков. Существует угроза наводнений. Также из-за сильных порывов ветра возможны разрушения", - сообщили метеорологи.

Также граждан попросили не выходить из дома без лишней надобности.

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Объявленный до полудня четверга "красный" уровень опасности – наивысший из возможных по принятой в стране классификации ("зеленый" – отсутствие опасности, "желтый" - средний уровень, "оранжевый" - высший, "красный" - наивысший), который предусматривает усиление дежурства спасательных служб, предупреждение граждан о необходимости не выходить из дома без потребности и другие мероприятия.

Повышены уровни опасности и в соседних с провинцией Анталия регионах. В частности, "оранжевый" уровень - в провинциях Муглата Бурдур и "желтый" - в провинции Испарта. "Желтый" уровень опасности также объявлен в провинции Айдын, на юго-западе страны.

Напомним, жертвами наводнения во Франции стали шесть человек, еще двое травмировались.

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Турция, Дожди, Анталия, Дожди в Анталии.
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