В Сенате США проголосовали за санкции против Турции: Анкара ответила Вашингтону

Новости мира:Комитет Сената США 11 декабря поддержал законопроект о введении санкций против Турции после ее наступления в Сирии и приобретения российской ракетной системы С-400.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает "Европейская правда".

18 членов комитета по международным отношениям под руководством республиканцев проголосовали за то, чтобы направить законопроект "Продвижение американской национальной безопасности и предотвращение возрождению ИГИЛ" на голосование в Сенат.

"Сейчас настало время Сенату собраться вместе и воспользоваться этой возможностью изменить поведение Турции", - заявил сенатор Джим Риш, председатель комитета, главный инициатор законопроекта вместе с сенатором-демократом Бобом Менендесом.

Другой республиканец, сенатор Ранд Пол, выступил против этого акта. Он заявил, что это ослабит власть президента и может осложнить переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по вопросам, таким как приобретение российской ракетной системы союзником НАТО и боевые действия в Сирии.

Другие сенаторы категорически не согласились.

Министерство иностранных дел Турции охарактеризовало последние инициативы Конгресса как "новое проявление неуважения к нашим суверенным решениям по нашей национальной безопасности".

"Эти инициативы не имеют никакой функции, кроме вреда для турецко-американских отношений", - говорится в заявлении МИД с призывом к Конгрессу действовать со здравым смыслом.

Турция ранее пообещала отомстить за любые санкции США за покупку С-400 и заявила, что они не повлияют на ее использование российских систем.

"Понятно, что члены Конгресса закрыли глаза и уши на правду", - заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Чтобы стать законом, законодательство должна была принять Палата представителей, которая приняла свой собственный законопроект о санкциях в октябре, и его должен подписать Трамп.