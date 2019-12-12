Берлин отреагировал на решение Москвы выслать немецких дипломатов

Новости мира:В Германии считают, что такой шаг Москвы является необоснованным и посылает не верные сигналы.

МИД Германии назвал необоснованным решение Москвы выслать двух сотрудников немецкого посольства из страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

"Федеральное правительство с сожалением отмечает решение российского правительства объявить двух сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата. Это решение посылает неверный сигнал и является необоснованным", - заявили в МИД Германии.

Как сообщалось, МИД РФ решил выслать двух сотрудников посольства Германии в ответ на высылку Берлином двух российских дипломатов.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства в Германии, в котором может быть замешана российская власть.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Напомним, в МИД РФ заявили, что объявляют персонами нон грата двух немецких дипломатов в ответ на такие же действия Германии.