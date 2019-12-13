Скачать
Пятница, 13.12.2019
"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу
"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу
Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Досрочные выборы в Британии: итоги

Досрочные выборы в Британии: итоги
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Консервативная партия Джонсона получила большинство в парламенте по итогам выборов в Британии.

Правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

Джонсон: Brexit незаменим - вы не можете двигаться вперед без него

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон не "враждебен к иммиграции", но планирует снизить ее уровень в Британии

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Досрочные выборы, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 Зеленский ответил на слухи о "связях" с Аваковым
04 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
05 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
Досрочные выборы в Британии: итоги
Досрочные выборы в Британии: итоги
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь