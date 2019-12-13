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Госучреждения Латвии получили зараженные электронные письма от посольства РФ

Госучреждения Латвии получили зараженные электронные письма от посольства РФ
14:07 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:За последний месяц это уже четвертый случай, когда злоумышленники отправляют пись с вирусом от имени посольства РФ.

В Латвии на этой неделе неизвестные совершили кибератаки против сотрудников государственных учреждений Латвии.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на латвийское управления по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV, передает "Европейская правда".

Злоумышленники рассылали письма от имени посольства России.

Письма были оформлены как ответ в переписке с посольством, к письму были добавлены ссылки для скачивания документа с вирусом внутри. Все получатели писем узнали фрагменты прежней переписки с посольством, указали в организации.

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Это уже вторая кибератака за три месяца, в которой вредоносные письма рассылают от имени посольства России. Именно посольство еще в октябре сообщило, что подверглось кибератаке, направленной на систему электронной почты.

В рамках этой атаки злоумышленники не использовали критические слабости систем, а обманным путем пытались заставить пользователей самим заразить свой компьютер через функционал Macros.

CERT.LV призывает пользователей проверять подлинность адреса, с которого приходят письма, прежде чем открывать добавленные к письмам документы или переходить по ссылкам.

Напомним, Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых называет работниками российской разведки.

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Латвия, Кибератаки, Посольство РФ.
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