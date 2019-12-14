Германия раскритиковала планы США по введению санкций за "Северный поток-2"

Новости мира:К проекту "Северный поток-2" привлечены 350 немецких предприятий.

В реализации проекту российского газопровода "Северный поток-2" в целом принимают участие около 350 компаний из Германии.

Об этом изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, 13 декабря, заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер.

Из-за намерения США ввести санкции против российского газопровода теперь эти предприятия должны "беспокоиться о своем бизнесе", отметил он.

Запланированы санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики", добавил он. Кроме непосредственных последствий, растет беспокойство по новому обострению торгового конфликта. "Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать новую доверие", - считает Траер.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США 11 декабря проголосовал за оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" для обеспечения "европейской энергетической безопасности".

В частности, "Северный поток-2", который еще строится, названный в законопроекти "инструментом принуждения и политического давления", ослабит связь США с Германией и Европой в целом. Законопроект предусматривает наложение санкций на суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также на иностранных граждан, которые имеют отношение к работе этих судов.

Президент США Дональд Трамп уже сообщил, что намерен подписать законопроект о санкциях, рассчитанные на пять лет, в случае его прохождения через Конгресс. Вместе с тем президент США сможет остановить их действие, если докажет Конгресса, США удалось "минимизировать" использование Россией газопроводов в политических целях. После одобрения законопроекту Палатой представителей его должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что в верхней палате Конгресса голосования за документ состоится до 20 декабря, после чего его направят на подпись президенту.