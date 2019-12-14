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Правила хранения оружия в ФРГ становятся все жестче

Правила хранения оружия в ФРГ становятся все жестче
09:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:В Германии ужесточили требования к владельцам огнестрельного оружия.

Владельцы огнестрельного оружия будут проверяться каждые пять лет. Власти считают, что это уменьшит количество оружия в руках экстремистов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Немецкий Бундестаг сделал более жестким законодательство, регулирующее право на покупку, владение и использование оружия в стране. Согласно принятому в пятницу, 13 декабря, законом, национальный реестр оружия должен быть расширен, с тем, чтобы облегчить отслеживание всей зарегистрированного огнестрельного оружия. Документ также вводит новые требования по отчетности со стороны производителей и продавцов оружия.

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Вводится ограничение по размеру магазинов для патронов некоторых видов оружия, чтобы затруднить их потенциальное использование во время террористических нападений. До получения разрешения на владение оружием граждан будут также тщательно проверять, чтобы ограничить экстремистам легальный доступ к огнестрельному оружию. Также людям, которые являются членами "антиконституционных групп", отказывать в получении лицензии на владение огнестрельным оружием.

Закон предусматривает, что каждый владелец оружия будет раз в пять лет проверяться Федеральным ведомством по охране конституции Германии. В частности, граждане имеют обосновать, для чего им нужно оружие. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер, целью закона является то, чтобы "оружие не попадало в руки экстремистов".

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Принятию закона предшествовали жаркие дискуссии в Бундестаге. "За" документ проголосовали коалиционные ХДС / ХСС и социал-демократы. "Против" высказались депутаты Свободной демократической партии и "Альтернативы для Германии", а левые и зеленые во время голосования воздержались.

Против первой версии законопроекту выступали немецкие охотники, члены спортивных стрелковых клубов и коллекционеры оружия. После их протестов правительство согласилось сделать проверки владельцев оружия менее бюрократическими. В частности, спортивным стрелкам не нужно будет каждый раз доказывать, что они пользуются оружием - достаточно будет лишь членства в клубе.

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Германия, ФРГ, Оружие, Правила хранения оружия.
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