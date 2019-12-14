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Варшава видит ограниченные возможности для диалога с Москвой

Варшава видит ограниченные возможности для диалога с Москвой
14:30 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Кабинете президента Польши объяснили заявление Дуды, что Россия - это не враг, а партнер.

Польша никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что может стать жертвой этого антагонизма.

Об этом заявил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

Президент Польши Дуда после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в декабре заявил, что Россия не является врагом, и описал Россию как "партнера и соседа".

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"Как страна, которая является соседом России, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - сказал Щерский.

Он уверяет: Макрон не повлиял на позицию Дуди на саммите. По его словам, Варшава видит ограниченные возможности для дипломатии и диалога с Россией.

"Сегодня пространство для дипломатии ограничено. Пространство для диалога ограничено", - сказал он.

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"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе", - добавил Щерский.

Перед саммитом НАТО Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

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Все по теме:

Франция, Польша, Анджей Дуда, Кшиштоф Щерский, Эммануэль Макрон.
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