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В Тбилиси вышли десятки тысяч сторонников европейского курса Грузии

В Тбилиси вышли десятки тысяч сторонников европейского курса Грузии
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Правящая партия "Грузинская мечта" провела многотысячный митинг в поддержку европейского курса Грузии.

Организованный правящей партией "Грузинская мечта" многотысячный митинг, посвященный дням Европы в Грузии, состоялся в субботу на площади Свободы в Тбилиси.

Для массовости мероприятия из регионов специально выделенным транспортом были доставлены в грузинскую столицу тысячи сторонников "Грузинской мечты".

Как заявил на митинге премьер-министр Георгий Гахария, Европа - это прошлое, настоящее и будущее Грузии.

"Сегодня у нас, как никогда, близкие отношения с Европой. Сегодня любой грузин может без визы путешествовать в Европе. Всего этого мы достигли вместе с нашим лидером Бидзиной Иванишвили", - заявил Гахария под бурные аплодисменты собравшихся.

На митинге выступил и лидер "Грузинской мечты" Иванишвили, заявивший, что все население Грузии твердо разделяет взятый властями европейский курс.

"Сегодня на этой площади собрались полмиллиона человек", - заявил Иванишвили.

Лидеры оппозиции в субботу встречались с представителями дипломатического корпуса. По информации СМИ, они пожаловались дипломатам на авторитарное правление Иванишвили и отсутствие демократии в Грузии.

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Акции оппозиционных сил постоянно проводятся в Тбилиси и других городах под требованием проведения выборов по пропорциональной системе (партийным спискам), представители правящей партии против этой инициативы.

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ЕС, Выборы, Грузия, Евросоюз, Тбилиси, Грузинская мечта.
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