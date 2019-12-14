Скачать
Суббота, 14.12.2019
Кто возглавит НАПК: уже в понедельник могут назвать имя главы
Кто возглавит НАПК: уже в понедельник могут назвать имя главы
Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом
Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом
Клопп назвал главную проблему Ливерпуля
Клопп назвал главную проблему Ливерпуля
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

Почти треть площади Канады к 2030 году станет заповедником

Почти треть площади Канады к 2030 году станет заповедником
23:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Почти треть территории Канады к 2030 году получит статус заповедника.

Канада намерена в течение следующих 10 лет существенно увеличить площадь своего природно-заповедного фонда - до 30% территории страны.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо руководителю министерства окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону, сообщает корреспондент Укринформа.

“Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны над воплощением амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года”, - говорится в документе. При этом отмечается, что к 2030-му территории с природоохранным статусом должны составить 30% площади страны.

По словам Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды”.

Кроме этого, министру окружающей среды поручено “устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели в отношении выбросов, которые будут основываться на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами”.

“На международных форумах следует также привлекать другие государства к установлению цели в 30% природоохранных территорий к 2030-му”, - подчеркнул глава правительства Канады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Заповедник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Недостаток калия в организме: важные признаки
03 Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)
04 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
05 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Индии: митингующие подожгли пять поездов
Протесты в Индии: митингующие подожгли пять поездов
На Киевщине спасатели достали тела двух мужчин из озера
На Киевщине спасатели достали тела двух мужчин из озера
Оппозиция Польши выбрала кандидата в президенты
Оппозиция Польши выбрала кандидата в президенты
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь