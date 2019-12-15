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Воскресенье, 15.12.2019
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В Германии занялись поиском квалифицированных кадров (Видео)

В Германии занялись поиском квалифицированных кадров (Видео)
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ангела Меркель зовет в Германию работников из-за пределов ЕС.

Германия нуждается в более квалифицированных работниках из третьих стран, то есть стран, которые не являются членами Евросоюза.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении.

"Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - сказала Меркель.

Кроме кадров "академического уровня" не хватает также квалифицированных рабочих, а без таких кадров невозможно развитие экономики, добавила канцлер.

По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает 3 пункта: использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки, во-вторых, привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн) и, наконец, приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Меркель объяснила продление санкций против РФ

Специалисты из стран — не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года.

Задача — найти кадры, отметила Меркель.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в понедельник в Берлине состоится заседание, посвященное обсуждению закона, который создает правовые рамки для такой миграции, и аспектам его применения на практике.

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Германия, Ангела Меркель, ФРГ.
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