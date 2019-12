Ехала в тамбуре: Грете Тунберг не хватило места в немецком поезде

Шведская эко-активистка Грета Тунберг ехала в родную Швецию в тамбуре поезда немецкой железной дороги.

Эко-активистка поделилась впечатлениями от поездки в своем Twitter.

"Путешествуя на переполненных поездах по Германии. Наконец я еду домой!", - написала Тунберг.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019