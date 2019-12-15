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Импровизировала на чужом языке: Тунберг пришлось извиняться за свои слова

Импровизировала на чужом языке: Тунберг пришлось извиняться за свои слова
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Тунберг пришлось извиняться за неоднозначное высказывание.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стенке" политиков в связи с тем, что ее слова вызвали значительный резонанс.

Как сообщает "BBC Україна", неоднозначное заявление Тунберг сделала на экопротести в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Активистка выразила тревогу, что этот саммит сам по себе не приведет к каким-то адекватным действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому надо продолжать давление на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

"Мировые лидеры продолжают избегать ответственности, но мы должны сделать так, чтобы они не могли этого делать", - заявила она. "Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стенке, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее", - подчеркнула активистка.

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Во многих языках выражение "поставить к стенке" означает расстрел, поэтому скоро Тунберг пришлось объяснять, что она имела в виду совсем не это.

"Вчера я сказала, что мы должны принуждать наших лидеров к ответственности и, к сожалению, сказала "поставить их к стене". Это шведское выражение: "att ställa någon mot väggen" (поставить кого-то у стены), которое означает привлечь кого-то к ответственности ", - пояснила она в Twitter.

"Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речи на другом языке", - добавила активистка.

Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом

Тунберг также извинилась перед всеми, кто понял ее слова неправильно, а также подчеркнула, что выступает против любых форм насилия. Напомним, шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг признана "Человеком года" по версии американского журнала Time.

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Экология, ООН, Грета Тунберг.
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