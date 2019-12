Климатическая конференция ООН: Гуттериш разочарован

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами конференции ООН по изменению климата, завершившейся в Мадриде в воскресенье.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата (COP25). Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом", - написал он в твиттере.

"Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - добавил Гутерриш.

