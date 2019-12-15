Силы самообороны Турции усилятся сотнями новейших дронов-камикадзе (Видео)

На вооружение сил безопасности Турции поступят сотни беспилотников-камикадзе нового поколения. Как сообщает «Анадолу», проектное соглашение на поставку БПЛА подписали Управление оборонной промышленности Турции и турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ). В рамках соглашения на вооружение сил безопасности поступят 356 беспилотников нового поколения Kargu-2. Дроны отличаются усовершенствованной инфразвуковой системой наблюдения, более длительным периодом полета и способностью действовать автономно. Первые БПЛА-камикадзе Kargu поступили на вооружение сил безопасности Турции в 2018 году. Всего вооруженные силы получили 115 беспилотников.