Конфликт интересов: создатель пенсионной реформы во Франции идет в отставку

Новости мира:Из правительства Франции ушел уполномоченный по пенсионной реформе.

Высокий комиссар правительства Франции по вопросам пенсионной реформы Жан-Поль Делевуа подал в отставку из-за конфликта финансовых интересов.

Об этом сообщает AFP.

"Высокий комиссар по вопросам пенсий Жан-Поль Делевуа в понедельник подал президенту Республики представление об отставке, которое было принято "с сожалением", - говорится в сообщении.

Как заявили в Елисейском дворце, новая кандидатура на должность ответственного в правительстве по пенсионной реформе будет определена как можно скорее.

По информации газеты Le Monde, причиной отставки политика стала обнародования декларация о доходах, где говорится о различных источниках поступлений вместе с зарплатой чиновника, что может свидетельствовать о конфликте интересов.

Как сообщалось, во Франции 12-й день продолжаются массовые протесты против правительственной пенсионной реформы.