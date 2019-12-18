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СМИ: Греция в ожидании новой волны беженцев

СМИ: Греция в ожидании новой волны беженцев
09:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Нынешний миграционный кризис в Греции острее, чем в 2015 году, так как тогда почти все мигранты покинули страну.

В 2020 году власти Греции ожидают около 100 тысяч новых беженцев, которые прибудут из Турции.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил сегодня уполномоченный правительства Греции по первичному приему беженцев Манос Логотетис.

По его словам, за последние шесть месяцев страна приняла 45 тыс. новых мигрантов. Чиновник также сообщил, что Афины планируют в 2020 году выслать в Турцию около 10 тыс. просителей убежища. Логотетис заявил о кризисе, который оказался "значительно более серьезным" для Греции, чем кризис 2015 года. Тогда почти все беженцы переехали в другие страны ЕС, а на этот раз они остались на греческих островах.

В Атлантическом океане утонули почти 60 мигрантов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис недавно, давая интервью изданию Bild am Sonntag, призвал Германию принять больше беженцев ввиду обострившейся ситуации на острове Лесбос. Германия в помощь греческим властям в регистрации беженцев в этом году направила около 80 своих экспертов.

В конце ноября стало известно, что власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации". Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

Напомним, Четыре страны ЕС начали использовать новый метод в распределении беженцев, которых спасли в Средиземном море.

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Греция, Беженцы, Афины, Миграционный кризис, Манос Логотетис.
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