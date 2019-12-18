С декабря этого года украинцы смогут без виз посещать Северную Македонию

Новости мира:Соглашение между Украиной и Северной Македонией вступают в силу 22 декабря этого года.

Соглашение между Украиной и Северной Македонией о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря.

Об этом рассказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, сообщает "Европейская правда".

"22 декабря вступает в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан", - говорится в сообщении чиновника.

Он заявил, что в Северную Македонию без виз сейчас можно будет путешествовать на постоянной основе: отменены как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы.

Соглашением предусмотрены безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней), отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и / или иммиграции, а также бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

До вступления в силу этого соглашения граждане обеих стран будут продолжать пользоваться безвизом на основании предварительных односторонних решений двух государств (ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией носил временный характер - соответствующие соглашения подписывались на год).

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв сорок третье место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Ранее в правительстве обещали, что в 2020 году будет увеличен сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.