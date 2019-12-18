Джонсон запретил своим министрам посещение форума в Давосе

Новости мира:Британский премьер Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Основное внимание будет уделено реализации Brexit до 31 января и ситуации с Национальной системой здравоохранения. Именно это мы и обещали, а не ехать в Давос", - сказал собеседник.

Премьер-министр Британии также намерен воздержаться от посещения ежегодных собраний национальных и деловых лидеров, поскольку хочет сосредоточиться на "реализации приоритетов британского народа".

Во время первого после выборов 12 декабря заседания правительства Джонсон заявил, что министры должны будут работать "24 часа в сутки", чтобы создать "народное правительство".

Как сообщалось, 12 декабря в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Напомним, В Британии создадут новое министерство для решений вопросов иммиграции и охраны границ королевства после проведения Brexit.