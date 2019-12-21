Сейм Польши проголосовал за изменения в законах о судебной системе

Новости мира:В Польше приняли изменения в ряде законов о судопроизводстве.

Сейм Польши вечером в пятницу проголосовал за внесение изменений в ряд законов о судопроизводстве, против принятия которых в последние дни протестовали значительная часть представителей судебной системы страны и оппозиция, а Еврокомиссия призвала воздержаться от их принятия.

За изменения в законы о Верховном суде, а также об устройстве общих, военных и административных судов проголосовали 233 депутата правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), против были 203 депутата оппозиции, а 10 депутатов оппозиции воздержались от голосования, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В результате принятых изменений вводится дисциплинарная ответственность судей за действия либо отказ от действий, которые могут сделать невозможным либо затруднить функционирование правовой системы, за действия, которые ставят под сомнение избрание судей либо публичные действия, которые не сочетаются с принципом независимости судов и судей. Изменениями предусматривается, что дисциплинарный представитель судов имеет право инициировать дело против любого судьи. Изменениями расширяются полномочия контрольной палаты и публичных дел Верховного суда РП, а также вводятся изменения относительно избрания председателя Верховного суда страны. Ими также запрещается Верховному суду ставить под сомнение действия и полномочия конституционных органов власти страны.

Принятые изменения в нижней палате парламента РП теперь должны попасть на рассмотрение Сената страны, большинство в котором у представителей оппозиции.

Как информировало агентство, нынешний председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в открытом обращении подчеркнула, что предложения правящей партии Польши по реформированию судебной системы страны на самом деле являются "ликвидацией системы судопроизводства", а в дальнейшей перспективе это приведет к выходу страны из ЕС. Официальный представитель гражданских прав РП Адам Боднар также подчеркнул, что это шаг к Polexit.

Накануне в свыше 100 городах Польши прошли манифестации против внесения очередных изменений в судебную систему страны.

В пятницу официальный представитель Еврокомиссии по вопросам права Кристиан Виганд заявил, что Европейская комиссия советует властным институтам Польши воздержаться от каких-либо действий по рассмотрению законопроекта о правовой реформе до проведения консультаций с Венецианской комиссией и всеми заинтересованными сторонами в стране. Реагируя на это, официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что призыв Еврокомиссии воздержаться от быстрых законодательных изменений в системе судопроизводства Польши неправильный. Он объяснил, что опасения Еврокомиссии абсолютно безосновательные.