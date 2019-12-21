Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Санкции против "Северного потока 2": Еврокомиссия против

Санкции против "Северного потока 2": Еврокомиссия против
19:52 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНН

Новости мира:Еврокомиссия не поддержала санкции США против "Северного потока-2".

Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом стало известно из комментария Европейской комиссии для "Польского радио", передает УНН.

"Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона на следующий год, в котором предусмотрены санкции против фирм, которые участвуют в строительстве второй ветки газопровода Nord Stream на дне Балтийского моря. Партнерами российского Газпрома в этой инвестиции есть пять энергетических компаний ЕС - Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов, а также компания из Швейцарии. Как правило, ЕС выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся законной легальной деятельностью", - цитирует издание комментарий ЕК.

Из комментария следует, что Брюссель ходатайствовал о том, чтобы "Северный поток-2" действовал прозрачно и в соответствии с энергетическими нормами ЕС.

В Москве ответили на санкции США против "Северного потока-2"

Комиссия напомнила, что после того, как в мае вступила в силу обновленная газовая директива, в Евросообществе действуют четкие правила для всех газопроводов, соединяющих европейский рынок со странами, не входящими в ЕС.

Также отмечается, что в ЕС позиции относительно "Северного потока-2" расходятся.

Гочарук: "Северный поток-2" не должен быть завершен

Страны Центрально-Восточной Европы считают, что его строительство является угрозой энергетической безопасности ЕС, поскольку это увеличивает зависимость от поставок из России.

Однако страны, представители которых занимаются строительством и те, которые имеют хорошие контакты с Москвой - проблемы не видят.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Еврокомиссия, Санкции, Северный поток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь