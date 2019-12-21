В Москве ответили на санкции США против "Северного потока-2"

В МИД Российской Федерации заявили, что строительство "Северного потока-2" будет продолжаться несмотря на санкции США.

В России заявляют, что продолжат реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации касательно санкций США в отношении "Северного потока-2".

"Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы", — указали в дипведомстве.

В Кремле говорят, что таким образом США пытается лишить своих европейских партнеров энергоносителей из РФ. Там также заявили, что это похоже не только на попытку навредить РФ но и навязать Европе американский сжиженный газ.

В ведомстве отметили, что такой газ стоит намного дороже нежели поставки через трубопровод из России.

"Таким образом, действия Вашингтона направлены на то, чтобы замедлить развитие европейской экономики и подорвать ее способность конкурировать на мировых рынках с США. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", — заключили в ведомстве.

Напомним, в Кабинете министров Германии заявили, что санкции США против "Северного потока-2" - это вмешательство в политику других стран.