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Гочарук: "Северный поток-2" не должен быть завершен

Гочарук: "Северный поток-2" не должен быть завершен
14:39 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук приветствовал санкции США против "Северного потока 2".

Предусмотренные законом об оборонном бюджете США на 2020 год санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", усиливают позиции Украины в газовых переговорах с Россией.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Санкции усиливают переговоры, которые мы проводили с Россией о транзите газа в Европу, и играют ключевую роль в предотвращении каких-либо монополий на энергетическом рынке ЕС", - написал он.

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По его словам, санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", обеспечивают стабильность рынков и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей.

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"Украина разделяет эту позицию со многими другими странами ЕС, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта", - добавил он.

"Северный поток-2" не должен быть завершен", - подчеркнул Гончарук.

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Как сообщалось ранее, 12 декабря палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2". Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

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США, Россия, Санкции, Алексей Гончарук, Северный поток-2.
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