Гочарук: "Северный поток-2" не должен быть завершен

Новости Украины:Гончарук приветствовал санкции США против "Северного потока 2".

Предусмотренные законом об оборонном бюджете США на 2020 год санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", усиливают позиции Украины в газовых переговорах с Россией.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Санкции усиливают переговоры, которые мы проводили с Россией о транзите газа в Европу, и играют ключевую роль в предотвращении каких-либо монополий на энергетическом рынке ЕС", - написал он.

1/3 I welcome @realDonaldTrump signing the sanctions against the Nord Stream 2. As a first result, Allseas, a company involved in constructing the pipeline, has suspended NS2 pipeclay activities. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 21, 2019

По его словам, санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", обеспечивают стабильность рынков и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей.

2/3 Moreover, the sanctions reinforce the talks that we’ve held with Russia on transit of gas to Europe and play a key role in preventing any monopolies in the EU energy market. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 21, 2019

"Украина разделяет эту позицию со многими другими странами ЕС, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта", - добавил он.

3/3 Thus, sanctions provide for stable markets and competitive prices for all European consumers. Ukraine shares this position with many other EU countries, that for last 4 years opposed the construction of this politically-motivated project. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 21, 2019

"Северный поток-2" не должен быть завершен", - подчеркнул Гончарук.

4/4 Nord Stream 2 should not be completed. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 21, 2019

Как сообщалось ранее, 12 декабря палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2". Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.