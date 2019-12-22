Макрон назвал большую ошибку Франции

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что большой ошибкой страны был колониализм.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Кот-д'Ивуаре, заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.

Об этом сообщает ТАСС. "Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики", - сказал Макрон.

В связи с этим французский лидер призвал "открыть новую страницу общей истории".

Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар в пятницу вечером. Президента в трехдневной поездке сопровождает министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.