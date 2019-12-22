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Разрушительное торнадо прошлось по юго-востоку Британии (фото, видео)

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Разрушительное торнадо прошлось по юго-востоку Британии (фото, видео)
16:24 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Штормовые ветра обрушили на юго-восток Британии сильные ливни.

Южные и восточные части Великобритании подверглись штормовым ветрам и сильным ливням в субботу, 21 декабря. В графстве Кент река вышла из берегов, затопив поселок. В нескольких городах графства Суррей был отмечен торнадо, 26 домов повреждены.

По всей стране действует около 300 предупреждений о наводнениях, из них около 90 серьезных.

Метеорологическое бюро Великобритании подтвердило факт торнадо в городах Чертси и Оттершоу в графстве Суррей. Крыши некоторых домов сорваны, десятки автомобилей повреждены упавшими деревьями и обломками зданий. 26 спасателей и 4 пожарных машины были отправлены на место происшествия, чтобы помочь жителям.

Торнадо обрушился на Суррей ночью. Местные жители охарактеризовали звук сильного ветра, как гул взлетающего самолета. Торнадо длился около 40 секунд. Незакрепленные предметы во дворах выбили окна отдельных зданий.

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Сильные дожди могут вызвать затопление на Южной железной дороге Великобритании, власти предупредили местных жителей о возможных отменах рейсов. Метеорологическая служба прогнозирует осадки около 30 мм. Даже такой дождь может вызвать наводнение на пропитанных влагой землях.

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Великобритания, Торнадо, Стихийное бедствие, Суррей.
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