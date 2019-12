Разрушительное торнадо прошлось по юго-востоку Британии (фото, видео)

Южные и восточные части Великобритании подверглись штормовым ветрам и сильным ливням в субботу, 21 декабря. В графстве Кент река вышла из берегов, затопив поселок. В нескольких городах графства Суррей был отмечен торнадо, 26 домов повреждены.

По всей стране действует около 300 предупреждений о наводнениях, из них около 90 серьезных.

Метеорологическое бюро Великобритании подтвердило факт торнадо в городах Чертси и Оттершоу в графстве Суррей. Крыши некоторых домов сорваны, десятки автомобилей повреждены упавшими деревьями и обломками зданий. 26 спасателей и 4 пожарных машины были отправлены на место происшествия, чтобы помочь жителям.

Торнадо обрушился на Суррей ночью. Местные жители охарактеризовали звук сильного ветра, как гул взлетающего самолета. Торнадо длился около 40 секунд. Незакрепленные предметы во дворах выбили окна отдельных зданий.

CCTV captures the destruction caused by a tornado sweeping through Chertsey in Surrey.

Widespread flood warnings and alerts remain in place after the south of England is battered by heavy rain and strong winds.

Read more: https://t.co/6PV4vIrrbk pic.twitter.com/Bs7C3tzLqQ

— Sky News (@SkyNews) December 21, 2019