В Британии мужчина напал на людей с ножом: двое погибших

Новости мира:В Великобритании злоумышленник напал с ножом на людей.

В Великобритании молодой человек зарезал двух человек и ранил еще одного человека.

Нападение произошло 22 декабря в городе Кроли в графстве Западный Сассекс, сообщает Express.

"Двое людей погибли, а третье лицо понесла тяжелых повреждений в результате нападения молодого человека с ножом в Кроули, Западный Суссекс", - говорится в сообщении.

Третий пострадавший потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как отмечается, нападавшего задержали на месте.

Сообщается, что он был знаком с жертвами. В СМИ сообщают, что "обезумевший" мужчина перерезал горло двум людям в собственном доме. Предположительно, его жертвами стали члены его семьи, однако эта информация пока не подтверждена.

На месте инцидента находились около десяти полицейских машин и карет скорой помощи.