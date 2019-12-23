Туск назвал своего фаворита на выборах в Польше

Малгожата Кидава-Блонская хороший и полноценный кандидат на пост президента Польши.
Об этом он заявил в эфире телепрограммы на портале Wirtualna Polska заявил экс-президент Европейского совета Дональд Туск.
Таким образом он выразил кандидату от Гражданской коалиции свою поддержку на выборах.
"У нее есть только преимущества. Она стартует в самый сложный из возможных моментов для своей политической формации, поэтому она не вызывает таких эмоций, чтобы люди шли за ней в огонь", - отметил Туск.
Также Туск спрогнозировал ход выборов. Он убежден, что во второй тур выборов в Польше выйдут Дуда и Кидава-Блонская.
Бывший президент Евросовета также отметил, что считает действующего президента Анджея Дуду фаворитом предстоящих президентских выборов, но не за его личные качества, а благодаря поддержке действующего президента правящей партией "Право и справедливость" (PiS).