На берег Сардинии шторм выбросил грузовое судно

Новости мира:Большой грузовой корабль выбросило на берег Сардинии в результате шторма Средиземного моря.

У острова Сардиния в Средиземном море большое грузовое судно Cdry Blue прибило к скалам во время сильного шторма.

Видео опубликовано на сайте BBC. Как отмечается, из-за шторма судно село на мель.

Итальянская береговая охрана направила вертолет, чтобы эвакуировать 12 членов экипажа в безопасное место.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек.

Штормы сопровождались шквалистыми ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

В подвергшихся ударам стихии районах дух стран наблюдаются перебои с электричеством, имеются разрушения.