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В Грузии начались лесные пожары

В Грузии начались лесные пожары
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны.

Сильный пожар возник в ночь на среду в лесном массиве, находящемся в Атенском ущелье, близ села Ормоци (Горийский муниципалитет в регионе Шида Картли), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, в лесу открытый огонь и сильное задымление. "Из-за сложного рельефа и отсутствия видимости пожарно-спасательная техника не может подступиться к очагам возгорания", - говорится в сообщении.

На месте создан рабочий штаб под руководством заместителя министра внутренних дел Грузии Иосифа Челидзе и главы Службы по управлению ЧС МВД республики Темуром Мгебришвили. Там же находится руководитель департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили.

У села Ормоци уже мобилизованы до 40 пожарных-спасателей, которые в течение всей ночи будут осуществлять мониторинг ареала распространения огня.

"С утра, как только прояснится, в процесс тушения огня подключатся вертолет пограничной полиции МВД и гусеничная пожарная техника Минобороны Грузии, а также дополнительная живая сила, которая возрастет до 200 пожарных-спасателей", - сообщает Служба по управлению ЧС.

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В Грузии за последний день были зафиксированы 10 лесных пожаров в разных регионах страны, из которых к настоящему времени удалось ликвидировать огонь на четырех локациях, на одном - пожар локализован, на остальных тушение очагов возгорания, в которых участвуют сотни пожарных-спасателей, продолжается.

По данным службы, причиной возникновения пожаров и быстрого распространения огня стала сухая погода осенью и в декабре после жаркого лета.

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Пожар, Грузия, Лесные пожары, Пожары в Грузии.
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