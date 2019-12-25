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Папа Римский Франциск в Ватикане провел рождественскую мессу

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Папа Римский Франциск в Ватикане провел рождественскую мессу
09:36 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира:В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника.

В ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск сказал, что бог любит всех, даже худших из людей.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - сказал понтифик.

Многие полагают, что так завуалировано Папа обратился к священникам, которые оказались замешаны в секс-скандалах и обвинены в педофилии, передает Би-би-си. На традиционную ночную мессу в Ватикане собрались тысячи верующих. На ночной мессе в Ватикане также присутствовали дети, специально приглашенные из Венесуэлы, Ирака и Уганды.

Корреспондент Би-би-си в Риме Марк Лоуэн видит в этом обстоятельстве два посыла: особое отношение папы Франциска к проблемам мигрантов и жертв войны, а также желание укрепить позиции католической церкви в самых отдаленных от Ватикана странах.

В само Рождество, в среду, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру").

На прошлой неделе он отменил правило "папской тайны" в отношении священников, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми. Раньше подобные дела рассматривались Католической церковью в режиме строжайшей секретности, чтобы, как объясняли священники, защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемого. Однако впоследствии правило "папской тайны" стало распространяться на уголовные расследования и судебные процессы.

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Священники постоянно ссылались на него, чтобы не сотрудничать с полицией и судебными органами. Отныне это правило не будет действовать для тех, кто сообщает о преступлении или заявляет, что стал жертвой. Папа также внес коррективы в определение Ватиканом детской порнографии, повысив максимальный возраст с 14 до 18 лет.

В последние годы католическая церковь погрязла в секс-скандалах. Из приходов по всему миру от жертв или свидетелей насилия поступили тысячи заявлений с обвинениями в адрес священников в порочных действиях сексуального характера, которые, по словам заявителей, покрывает высшее духовенство. Возглавив церковь, Франциск столкнулся с серьезным давлением: общественность ждала от него решений, способных положить конец кризису.

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Ватикан, Папа Римский, Рождество, Богослужения, Папа Римский Франциск, Католическое Рождество, Urbi et Orbi.
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