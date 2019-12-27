Совет Европы осудил Японию за применение смертной казни

Казнь в Японии гражданина Китая, обвиненного в убийстве, вызвала осуждение пресс-секретаря Совета Европы.
Об этом пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген написал в Twitter.
"Мы осуждаем недавнюю казнь в Японии. Совет Европы добился отмены смертной казни в 47 странах-членах и является участником глобального альянса за ее отмену в мире", - отметил представитель СЕ.
We condemn the most recent #execution in #Japan. The Council of Europe has achieved the end of the death penalty in 47 European states and is part of a global alliance to abolish it world-wide. @AJENews https://t.co/GEHwPxxBf9
— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 26, 2019
Как сообщалось, 26 декабря в Японии казнили гражданина Китая, которого суд признал виновным в совершенном в 2003 году убийстве четырех членов одной семьи.
Япония является одной из немногих развитых стран, где действует смертная казнь. С 2000 года здесь привели в исполнение 83 смертных приговора.