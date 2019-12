Совет Европы осудил Японию за применение смертной казни

Казнь в Японии гражданина Китая, обвиненного в убийстве, вызвала осуждение пресс-секретаря Совета Европы.

Об этом пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген написал в Twitter.

"Мы осуждаем недавнюю казнь в Японии. Совет Европы добился отмены смертной казни в 47 странах-членах и является участником глобального альянса за ее отмену в мире", - отметил представитель СЕ.

We condemn the most recent #execution in #Japan. The Council of Europe has achieved the end of the death penalty in 47 European states and is part of a global alliance to abolish it world-wide. @AJENews https://t.co/GEHwPxxBf9

