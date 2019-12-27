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Работники португальских аэропортов начали трехдневную забастовку

Работники португальских аэропортов начали трехдневную забастовку
18:24 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Работники компании Portway требуют повысить им зарплату в соответствии с трудовым договором.

Сотрудники португальской компании по обслуживанию аэропортов Portway в пятницу начали трехдневную забастовку в аэропортах Лиссабона, Порту, Фаро и Фуншала. Об этом сообщает Reuters.

Около 85% работников Portway принимают участие в забастовке, сообщил представитель Национального союза работников гражданской авиации (SINTAC) Фернандо Симоэш.

До настоящего времени рейсы отправлялись с задержкой от 20 до 80 минут, сообщают власти аэропорта Португалии.

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Переговоры между SINTAC и Portway прервались в декабре, когда компания заявила, что не будет размораживать повышение зарплат, несмотря на обязательство сделать это к ноябрю 2019 года, когда замораживание было введено в 2016 году.

Профсоюз утверждает, что решение компании призвано наказать профсоюз за отказ от пересмотренного трудового договора, выдвинутого Portway в августе.

"В течение трех лет работники наблюдали замораживанием зарплат и карьерного роста ради финансового благополучия компании", - сказали они.

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Профсоюз также объявил забастовку на работу сверхурочно и в выходные дни с 1 января до конца марта.

По словам профсоюза, забастовка будет отменена, если компания письменно подтвердит, что она будет размораживать повышение зарплаты к концу 2019 года, как и было обещано.

Напомним, власти Ирана отключили мобильный Интернет в ряде провинций после призыва оппозиционеров к новым акциям протестов.

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Португалия, Забастовка, Авиакомпании, Лиссабон, Порту.
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