Работники португальских аэропортов начали трехдневную забастовку

Сотрудники португальской компании по обслуживанию аэропортов Portway в пятницу начали трехдневную забастовку в аэропортах Лиссабона, Порту, Фаро и Фуншала. Об этом сообщает Reuters.
Около 85% работников Portway принимают участие в забастовке, сообщил представитель Национального союза работников гражданской авиации (SINTAC) Фернандо Симоэш.
До настоящего времени рейсы отправлялись с задержкой от 20 до 80 минут, сообщают власти аэропорта Португалии.
Переговоры между SINTAC и Portway прервались в декабре, когда компания заявила, что не будет размораживать повышение зарплат, несмотря на обязательство сделать это к ноябрю 2019 года, когда замораживание было введено в 2016 году.
Профсоюз утверждает, что решение компании призвано наказать профсоюз за отказ от пересмотренного трудового договора, выдвинутого Portway в августе.
"В течение трех лет работники наблюдали замораживанием зарплат и карьерного роста ради финансового благополучия компании", - сказали они.
Профсоюз также объявил забастовку на работу сверхурочно и в выходные дни с 1 января до конца марта.
По словам профсоюза, забастовка будет отменена, если компания письменно подтвердит, что она будет размораживать повышение зарплаты к концу 2019 года, как и было обещано.
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