Трое альпинистов погибли в горах Италии

Новости мира:Альпинисты сорвались с высоты несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду.

На самой высокой горе итальянских Апеннин - Гран Сассо - погибли трое альпинистов. Об этом сообщает ANSA.

"В четверг на самой высокой горе Апеннин - Гран Сассо погибли три альпинистов", - говорится в сообщении.

Среди погибших - двое итальянцев, 25 и 28 лет. Они сорвались с высоты в несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду и снегу. 48-летняя немка погибла в результате схода лавины на высоте 2500 метров.

Отмечается, что еще двух альпинистов накрыла лавина у горы Монте Ветторе, однако, они смогли выбраться живыми.

Как сообщалось, в районе горнолыжного курорта Анкогель на юге Австрии, где сошли сразу три лавины, работают десятки спасателей.

Напомним, группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.