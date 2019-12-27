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Трое альпинистов погибли в горах Италии

Трое альпинистов погибли в горах Италии
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Ansa

Новости мира:Альпинисты сорвались с высоты несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду.

На самой высокой горе итальянских Апеннин - Гран Сассо - погибли трое альпинистов. Об этом сообщает ANSA.

"В четверг на самой высокой горе Апеннин - Гран Сассо погибли три альпинистов", - говорится в сообщении.

Среди погибших - двое итальянцев, 25 и 28 лет. Они сорвались с высоты в несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду и снегу. 48-летняя немка погибла в результате схода лавины на высоте 2500 метров.

На западе Турции пропала группа альпинистов

Отмечается, что еще двух альпинистов накрыла лавина у горы Монте Ветторе, однако, они смогли выбраться живыми.

Как сообщалось, в районе горнолыжного курорта Анкогель на юге Австрии, где сошли сразу три лавины, работают десятки спасателей.

Напомним, группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.

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Италия, Альпинисты, Горы, Апеннины.
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