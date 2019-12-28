Земан может отменить визит в Москву в мае 2020 года

Новости мира:Президент Чехии Милош Земан может отменить визит в Москву из-за позиции РФ относительно "Пражской весны".

Президент Чехии Милош Земан может пересмотреть планы по участию в мае 2020 года в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года.

Об этом Земан заявил в своем интервью изданию Parlamentnilisty.

"Некоторое время назад я принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в Москве в торжествах 75-летия Победы, а сейчас размышляю о том, ехать туда вообще, либо, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что если бы вы перевернули эту страницу своей истории и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?", - отметил Земан.

Такую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря комментарий МИД РФ, где говорится, что недавнее принятие в Чехии закона, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что "с большим разочарованием" узнали о новом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым".

Реакцию МИД РФ на закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года Земан назвал "абсолютной наглостью".

Президент Чехии подписал этот документ 13 декабря.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства вызвал острую реакцию и со стороны МИД Чехии. Как заявил 19 декабря глава чешского ведомства Томаш Петржичек, республика является суверенным государством и имеет право чтить память погибших во время нападения войск ВД на Чехословакию. Он планирует в начале 2020 года встретиться с послом РФ в Чехии Александром Зимовским.

Как известно, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.