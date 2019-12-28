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Земан может отменить визит в Москву в мае 2020 года

Земан может отменить визит в Москву в мае 2020 года
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Чехии Милош Земан может отменить визит в Москву из-за позиции РФ относительно "Пражской весны".

Президент Чехии Милош Земан может пересмотреть планы по участию в мае 2020 года в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года.

Об этом Земан заявил в своем интервью изданию Parlamentnilisty.

"Некоторое время назад я принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в Москве в торжествах 75-летия Победы, а сейчас размышляю о том, ехать туда вообще, либо, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что если бы вы перевернули эту страницу своей истории и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?", - отметил Земан.

Такую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря комментарий МИД РФ, где говорится, что недавнее принятие в Чехии закона, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что "с большим разочарованием" узнали о новом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым".

Реакцию МИД РФ на закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года Земан назвал "абсолютной наглостью".

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Президент Чехии подписал этот документ 13 декабря.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства вызвал острую реакцию и со стороны МИД Чехии. Как заявил 19 декабря глава чешского ведомства Томаш Петржичек, республика является суверенным государством и имеет право чтить память погибших во время нападения войск ВД на Чехословакию. Он планирует в начале 2020 года встретиться с послом РФ в Чехии Александром Зимовским.

Как известно, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.

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Чехия, Президент, Милош Земан.
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