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Президентские выборы в Польше-2020: опрос определил фаворита

Президентские выборы в Польше-2020: опрос определил фаворита
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Подавляющее большинство граждан Польши считают, что президентские выборы в мае следующего года выиграет действующий глава государства Анджей Дуда.

Об этом свидетельствует опрос центра IBRiS, проведенного для издания Rzeczpospolita.

Как отмечается, в победу Дуды верят 59,4% опрошенных. В том, что президентом станет представитель либеральной Гражданской коалиции Малгожата Кидава-Блонская, не сомневаются лишь 10% респондентов. У независимого кандидата, публициста и шоумена Шимона Головни этот показатель составляет 6,3%.

В целом в победе провластного кандидата (действующего президента Дуду поддерживает правящая партия “Право и Справедливость”) убеждены 54,2% опрошенных. В то же время в то, что выборы выиграет кто-то из оппозиции, верят лишь 20,1% поляков.

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Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2020 года. Согласно последним соцопросам, у Анджея Дуды больше всего шансов быть переизбранным на следующую каденцию.

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Польша, Опрос, Анджей Дуда, Президентские выборы в Польше, IBRiS.
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