Скачать
Суббота, 28.12.2019
Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов

Спецслужбы Латвии прогнозируют рост разведывательной активности со стороны Китая

Спецслужбы Латвии прогнозируют рост разведывательной активности со стороны Китая
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Службе госбезопасности Латвии назвали основные угрозы для безопасности страны в 2020 году.

В Службе государственной безопасности Латвии заявили, что в 2020 году угроза Латвии со стороны российских спецслужб и ее союзников останется на высоком уровне, также прогнозируется рост разведывательной активности Китая.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Активность российских разведывательных служб остается неизменно высокой. Интерес СГБ вызывают и спецслужбы других стран СНГ, которые Россия может использовать для реализации своих геополитических интересов", - сказали в СГБ.

Шире о рисках, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, СГБ обещает проинформировать в своем публичном отчете в начале нового года.

В России нашли судно, чтобы достроить "Северный поток - 2"

В работе органов СНГ в настоящее время принимают активное участие Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Россия, Латвия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Маникюр на Новый год 2020: эффектные варианты праздничного дизайна (Фото)
03 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
04 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
05 Продукт, который продлевает сон на 84 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр обороны опроверг информацию о &quot;выселении штаба ВМС&quot;
Министр обороны опроверг информацию о "выселении штаба ВМС"
АМКУ vs &quot;Газпром&quot;: Кабмин пошел на мировую
АМКУ vs "Газпром": Кабмин пошел на мировую
Кабмин поддержал разделение &quot;Укрзализныци&quot; на три части
Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части
&quot;Неуважаемый писака&quot;: родные Анастасии Заворотнюк обратились к представителю росСМИ (Фото)
"Неуважаемый писака": родные Анастасии Заворотнюк обратились к росСМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь