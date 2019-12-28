Спецслужбы Латвии прогнозируют рост разведывательной активности со стороны Китая

Новости мира:В Службе госбезопасности Латвии назвали основные угрозы для безопасности страны в 2020 году.

В Службе государственной безопасности Латвии заявили, что в 2020 году угроза Латвии со стороны российских спецслужб и ее союзников останется на высоком уровне, также прогнозируется рост разведывательной активности Китая.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Активность российских разведывательных служб остается неизменно высокой. Интерес СГБ вызывают и спецслужбы других стран СНГ, которые Россия может использовать для реализации своих геополитических интересов", - сказали в СГБ.

Шире о рисках, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, СГБ обещает проинформировать в своем публичном отчете в начале нового года.

В работе органов СНГ в настоящее время принимают активное участие Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан.