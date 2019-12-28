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Лишь 5% немцев хотят видеть Крамп-Карренбауэр на посту главы ХДС

Лишь 5% немцев хотят видеть Крамп-Карренбауэр на посту главы ХДС
22:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:По данным опроса, главой партии Меркель немцы хотят видеть Фридриха Мерца.

Фридрих Мерц является лидером на соискание должности главы консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал dpa, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov.

Видеть во главе партии Меркель Фридриха Мерца предпочли бы 13% немцев. Ему уступают лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Содер (8%), а также действующий лидер партии Анегрет Крамп-Карренбауэр - за нее ведало голоса только 5,2% немцев.

Вместе с тем, большинство опрошенных (59%) заявили, что не будут голосовать за одного из потенциальных кандидатов ХДС в канцлера, или затруднились ответить.

Мерц лидирует и среди избирателей ХДС: его лидерство в партии одобряют 23% партийцев, 14% отдали голоса Сойдеру, и только 10% - за Крамп-Карренбауэр.

Напомним, год назад после решения Ангелы Меркель сложить полномочия председателя партии, Мерц принимал участие в выборах нового партийного председателя, однако проиграл Крамп-Карренбауэр.

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Фридрих Мерц - бывший председатель парламентской Фракции ХДС, который ушел из большой политики еще в 2009 году из-за откровенной критике политики "большой коалиции" по противодействию финансовому кризису.

Он известен острой критикой политики Меркель в сфере социальной политики, выступая за снижение различных видов социалки, софинансирование образовательных услуг, начиная от детских садов и повышение пенсионного возраста. Немаловажным является также то, что вопреки курса Меркель на отказ от атомной энергетики в рамках "энергетического поворота" Мерц считает необходимым продолжение эксплуатации АЭС.

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Год назад немецкие СМИ отмечали, что по решению Мерца баллотироваться на пост лидера ХДС стоит никто иной как "патриарх" немецкой политики, президент Бундестага и многолетний министр в правительствах Гельмута Коля и Ангелы Меркель Вольфганг Шойбле.

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Германия, Ангела Меркель, ХДС, Маркус Содер, Анегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц.
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