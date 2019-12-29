Обмен пленными: В ОБСЕ надеются увидеть больше "крайне необходимых позитивных шагов"

Новости мира:Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Словакии приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал освобождение и обмен задержанными лицами, связанными с конфликтом на востоке Украины.

"Обмен большой группы заключенными особенно важен в этот праздничный период. Семьи смогут воссоединиться и провести время вместе во время сезона праздников", - подчеркнул председатель ОБСЕ в пресс-релизе, распространенном в воскресенье пресс-службой ОБСЕ.

Лайчак напомнил сторонам об их приверженности полному и всеобъемлющему прекращению огня до конца 2019 года, подкрепленному выполнением всех необходимых мер по поддержке прекращения огня, а также другими положениями, согласованными в Париже во время встречи на высшем уровне в Нормандском формате 9 декабря 2019 года.

"Я надеюсь, что мы увидим больше этих крайне необходимых позитивных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта в 2020 году", - добавил он.

Председательствующий в ОБСЕ заверил в том, что организация продолжит свою поддержку урегулированию конфликта в рамках своего мандата ОБСЕ посредством Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Лайчак также отметил, что облегчение жизни людей, пострадавших от кризиса в Украине путем принятия конкретных мер является одним из приоритетов Словацкого председательства в ОБСЕ в 2019 году. "Словакия будет и впредь поддерживать Украину в качестве члена Тройки ОБСЕ", - подчеркнул он.