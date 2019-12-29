Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)

Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
17:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Согласно обнародованной на сайте СБ Украины информации, среди освобожденных в ходе обмена 12 украинских военных:

  • Воскобойник Владимир Владимирович;
  • Геймур Александр Юрьевич;
  • Глондар Сергей Викторович;
  • Деев Иван Анатольевич;
  • Дуванов Ким Владимирович;
  • Евтушок Юрийц Александрович;
  • Жемелинский Василий Леонидович;
  • Иванчук Сергей Александрович;
  • Кориньков Александр Александрович;
  • Пантюшенко Богдан Валерьевич;
  • Пундор Борис Иосифович;
  • Фурсов Роман Викторович.

Баканов об обмене удерживаемыми: Украина не бросает своих в беде

Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

  • Алоян Эдуард Фарамазович;
  • Аникимов Виталий Андреевич;
  • Асеев Станислав Владимирович;
  • Багненко Лариса Александровна;
  • Батрак Дмитрий Владимирович;
  • Бражников Евгений Николаевич;
  • Бурцев Владимир Евгеньевич;
  • Буянов Виталий Александрович;
  • Воронина Виктория Олеговна;
  • Галазюк Олег Дмитриевич;
  • Гись Роман Владимирович;
  • Гончарова Татьяна Александровна;
  • Горбань Евгений Юрьевич;
  • Горбулич Татьяна Николаевна;
  • Губкина Ольга Михайловна;
  • Данильченко Александр Александрович;
  • Данильченко Владимир Александрович;
  • Деркач Василий Иванович;
  • Еременко Валентина Александровна;
  • Женчус Андрей Видмантасович;
  • Завальная Елена Юрьевна;
  • Завацкий Вадим Юрьевич;
  • Карачор Наталья Ивановна;
  • Карпук Дмитрий Валерьевич;
  • Катышев Иван Александрович;
  • Керюхин Сергей Николаевич;
  • Коваль Денис Вячеславович;
  • Коркишко Роман Викторович;
  • Кочмурадов Андрей Анатольевич;
  • Кривошеев Яков Михайлович;
  • Кулаков Олег Владимирович;
  • Кулиш Игорь Валерьевич;
  • Лазарева Елена Викторовна;
  • Мальцева Зинаида Николаевна;
  • Мухина Анастасия Владимировна;
  • Николаев Сергей Александрович;
  • Олийнык Денис Анатольевич;
  • Пауков Александр Сергеевич;
  • Печенкин Станислав Николаевич;
  • Писанец Роман Юрьевич;
  • Поликарпов Кирилл Сергеевич;
  • Поляков Александр Геннадьевич;
  • Репетило Александр Петрович;
  • Робак Сергей Викторович;
  • Романченко Валерий Александрович;
  • Савин Василий Константинович;
  • Секацкий Денис Валерьевич;
  • Семенов Валерий Михайлович;
  • Семиренко Анатолий Александрович;
  • Соколов Валерий Анатольевич;
  • Сорокина Елена Вячеславовна;
  • Сугерей Олег Викторович;
  • Тарасюк Валерий Александрович;
  • Теорентер Максим Александрович;
  • Терещенко Галина Ивановна;
  • Тимофеев Александр Леонидович;
  • Тучин Юрий Алексеевич;
  • Усатюк Сергей Владимирович;
  • Халимендик Вадим Викторович;
  • Цыганок Евгений Валентинович;
  • Чуйкова Марина Владимировна;
  • Шейтер Руслан Алексеевич;
  • Ярмишко Алла Ильинична;
  • Яровой Андрей Михайлович.

На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Обмен пленными, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь