Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)

Новости Украины:В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Согласно обнародованной на сайте СБ Украины информации, среди освобожденных в ходе обмена 12 украинских военных:

Воскобойник Владимир Владимирович;

Геймур Александр Юрьевич;

Глондар Сергей Викторович;

Деев Иван Анатольевич;

Дуванов Ким Владимирович;

Евтушок Юрийц Александрович;

Жемелинский Василий Леонидович;

Иванчук Сергей Александрович;

Кориньков Александр Александрович;

Пантюшенко Богдан Валерьевич;

Пундор Борис Иосифович;

Фурсов Роман Викторович.

Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

Алоян Эдуард Фарамазович;

Аникимов Виталий Андреевич;

Асеев Станислав Владимирович;

Багненко Лариса Александровна;

Батрак Дмитрий Владимирович;

Бражников Евгений Николаевич;

Бурцев Владимир Евгеньевич;

Буянов Виталий Александрович;

Воронина Виктория Олеговна;

Галазюк Олег Дмитриевич;

Гись Роман Владимирович;

Гончарова Татьяна Александровна;

Горбань Евгений Юрьевич;

Горбулич Татьяна Николаевна;

Губкина Ольга Михайловна;

Данильченко Александр Александрович;

Данильченко Владимир Александрович;

Деркач Василий Иванович;

Еременко Валентина Александровна;

Женчус Андрей Видмантасович;

Завальная Елена Юрьевна;

Завацкий Вадим Юрьевич;

Карачор Наталья Ивановна;

Карпук Дмитрий Валерьевич;

Катышев Иван Александрович;

Керюхин Сергей Николаевич;

Коваль Денис Вячеславович;

Коркишко Роман Викторович;

Кочмурадов Андрей Анатольевич;

Кривошеев Яков Михайлович;

Кулаков Олег Владимирович;

Кулиш Игорь Валерьевич;

Лазарева Елена Викторовна;

Мальцева Зинаида Николаевна;

Мухина Анастасия Владимировна;

Николаев Сергей Александрович;

Олийнык Денис Анатольевич;

Пауков Александр Сергеевич;

Печенкин Станислав Николаевич;

Писанец Роман Юрьевич;

Поликарпов Кирилл Сергеевич;

Поляков Александр Геннадьевич;

Репетило Александр Петрович;

Робак Сергей Викторович;

Романченко Валерий Александрович;

Савин Василий Константинович;

Секацкий Денис Валерьевич;

Семенов Валерий Михайлович;

Семиренко Анатолий Александрович;

Соколов Валерий Анатольевич;

Сорокина Елена Вячеславовна;

Сугерей Олег Викторович;

Тарасюк Валерий Александрович;

Теорентер Максим Александрович;

Терещенко Галина Ивановна;

Тимофеев Александр Леонидович;

Тучин Юрий Алексеевич;

Усатюк Сергей Владимирович;

Халимендик Вадим Викторович;

Цыганок Евгений Валентинович;

Чуйкова Марина Владимировна;

Шейтер Руслан Алексеевич;

Ярмишко Алла Ильинична;

Яровой Андрей Михайлович.

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее подтвердила информацию об освобождении 12 украинских военных и опубликовала их имена и фамилии. При этом некоторые из них несколько отличаются от перечисленных в списке, опубликованном на сайте СБУ, хотя и очень похожи/созвучны с оными.