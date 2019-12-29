Баканов об обмене удерживаемыми: Украина не бросает своих в беде

Новости Украины:В СБУ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Власть не просто освободила с оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей украинцев, а доказала, что Украина не бросает своих людей в беде.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

В частности, Служба безопасности Украины приветствует украинцев, которые в рамках сегодняшнего обмена вернулись на Родину.

"Освобождение украинцев - длительный и деликатный процесс. И сегодня мы сделали еще один шаг на этом пути. Мы не просто вернули людей домой, а в очередной раз доказали, что Украина не бросает своих в беде", - подчеркнул председатель СБУ Иван Баканов.

Напомним, процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), завершился.