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Понедельник, 30.12.2019
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Новая волна демонстраций: в Нидерландах снова протестуют (Фото)
07:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гааге снова митинги за запрет традиционного новогоднего костра.

В Гааге возобновились акции протестов из-за запрета традиционного новогоднего костра.

В районе Схевенинген возле моря состоялась демонстрация. Несколько сотен человек, в основном молодежь, прошли с факелами, требуя отменить запрет на проведение традиционного новогоднего костра.

Около 300 человек ходили по местам, где ранее проходило гуляние.

Также ночью молодые люди на нескольких улицах начали поджигать легковоспламеняющиеся вещи, повредили автомобили. А еще были слышны взрывы салютов и фейерверков.

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Пожарные тушили костры на улицах. Полиция ночью задержала 10 митингующих.

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Нидерланды, Гаага, Протесты.
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