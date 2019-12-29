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Пятый раз за месяц: белорусы опять собрались на акцию протеста в Минске (Фото)

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Пятый раз за месяц: белорусы опять собрались на акцию протеста в Минске (Фото)
14:12 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

В Минске протестующие опять вышли на улицы против интеграции с Россией.

В Минске 29 декабря проходит пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радые Свабода.

На Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности "вместе" Вячеслав Сивчик и сопредседатель белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Россией.

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Второй вариант протеста, который анонсировали ранее, это живая цепь, которую должны организовать позже в воскресенье.

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В декабре прошло уже четыре акции против интеграции с Россией. Все они были приурочены к переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. После массовых акций 7 и 8 декабря милиция провела с ребятами профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть составили протоколы. Над большинством участников уже прошли суды: большинство получили штрафы, несколько человек, в том числе организатор акций Павел Северинец, находятся под арестом.

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Россия, Беларусь, Протесты, Минск.
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